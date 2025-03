- Jedan od policajaca je našao psa u granju nekoliko metara od obale, ispod Velikog parka. Ušao je u vodu da dođe do psa, ali ipak je procenio da zbog nabujale reke i njene jake matice, ne može doći do njega. Kada smo došli vatrogasac Dejan Matović je vezao konopac oko sebe, dok su ga na obali držali vatrogasci spasioci Marko Cvetić i Aleksandar Karadarević. Dejan je uspeo da dođe do psa, uzeo ga u naručje, doneo do obale i izašli – kaže Đerić.