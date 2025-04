Loznica je možda nevelik grad, ali po ljudima koji u njemu žive i koji su živeli i stvarali je zavičaj velikana, rekao je zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović i podsetio da su ovde rođeni Vuk Karadžić, Anta Bogićević, Jovan Cvijić, Mića Popović, koji su večno zadužili ne samo Loznicu, već i čitav srpski narod i istakao da je Loznica svoje mesto trajno ucrtala na naučnoj i kulturnoj mapi Srbije. - Odajemo počast, divljenje i poštovanje čoveku koji poreklom i rođenjem nije Lozničanin, ali je po ljubavi prema Loznici, svojoj profesiji, ljubavi prema Lozničanima, zavredeo poštovanje, naklonost i zahvalnost generacija sugrađana. Prošlo je 50 godina od kada nas je napustio veliki, pre svega čovek, veliki lekar Milenko Marin. Naša obaveza je da sledimo put koji nam je on trasirao, put odgovornosti, posvećenosti, marljivosti – rekao je on i podsetio da za razliku od male sreske bolnice u kojoj je bio upravnik dr Marin, Loznica danas ima moderan ZC.

- ZC u Loznici nosio je ime dr Milenko Marin od 1992, ali je organizacionim promenama došlo i do promene imena 2010. To je propust koji se desio i promakao je pažnji. Verujemo da se može ispraviti i tako očuvati sećanje i odati priznanje zaslužnom pregaocu u svom poslu i časnom sugrađaninu Lozničana. Lično pamtim doktora i njegovu suprugu Milicu kao kulturne, tople, tihe ljude i susrete sa njima u njihovoj kući smeštenoj preko puta bolnice. Inicijativa za vraćanje imena dr Marina našem ZC poklapa se sa pedesetogodišnjicom od njegove smrti i to je prikladna prilika da se ona realizuje. Verujemo da za to postoji dovoljno dobre volje njegovih sugrađana i društvenih činilaca – kazao je dr Vučetić jedan od inicijatora vraćanja imena dr Marina.