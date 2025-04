Slušaj vest

Početak današnje, osme redovne sednice Skupštine grada Subotice protekao je u nastojanjima opozicionih odbornika da glasnim zvižducima ometaju njen rad i normalno funkcionisanje, posebno tokom obraćanja gradonačelnika Subotice Stevana Bakića sa skupštinske govornice. Reagujući na izlaganje jednog od opozicionih odbornika da ponašanje odbornika Srpske napredne stranke – Dragutina Sokovića i Ileša Fehera nije dostojno Skupštine grada, jer su, navodno, 26. marta „fizički napali građane Subotice“ koji su na centralnom gradskom trgu protestovali ispred štanda SNS, te da bi, zbog toga, kao moralni čin, obojica trebalo da podnesu ostavke, gradonačelnik Bakić je rekao da nije očekivao da će ovo biti tema skupštinskog zasedanja, da je skup naprednjaka bio redovno prijavljen i da samo zahvaljujući pribranosti aktivista SNS nije došlo do incidenta u centru Subotice.

„Pogledajte ovo ponašanje. O tom događaju, o kome je govoreno, radilo se o uredno prijavljenom skupu gde je gospoda koja izlazi ovde za govornicu dovela srednjoškolce da vređaju aktiviste Srpske napredne stranke koji nikoga nisu dirali. I te uvrede ne bi bile toliko bolne da nisu uradili jednu drugu stvar, i to na svetom postu pravoslavnom. Vedran Pejić, student Filološkog fakulteta u Novom Sadu, rodom iz Tavankuta, izveo je performans ispred štanda SNS gde je postavio sendvič i dva jaja u obliku muškog polnog organa. Ne daj Bože da su ovo Srbi bilo kome drugom uradili! A, svi znamo šta jaje simbolizuje. To je simbolika vaskrsnuća, novog života, a crvena boja jajeta je nevino prolivena krv Isusa Hrista. I to crveno jaje, kao čuvarkuća, čuva porodicu od zla i nesreće od Vaskrsa do Vaskrsa. A, onda se neki čude kad ja kažem da neću dozvoliti da se unižava srpski narod u ovom gradu. Jesmo li mi zaslužili da se ovo ovde događa? O kojem mi suživotu pričamo, o kojem mi poštovanju pričamo? Da li to uči na Filološkom fakultetu u Novom Sadu? I samo našom pribranošću nije došlo do incidenta u centru grada, što su mi moji i zamerili, jer sam rekao da se povučemo. A, onda je išla pesma ‘bežite, bežite’... Ne, mi nismo bežali, mi smo, istine radi, dostojanstveno otišli”, naglasio je Bakić.

Istakao je da blokaderima, kada organizuju šetnje, niko od aktivista SNS niti prilazi, niti im pravi bilo kakav problem, i podsetio na činjenicu da je „ne mali broj stanovnika Subotice u ovaj grad došao u kolonama u traktorima“.

„Ne razumemem one traktore na vašim protestima, da li vi to šaljete neku poruku? To me pitaju Srbi iz ovog grada, je li to neka poruka njima. Vodite računa o nekim stvarima koje radite i koga možete da povredite sa tim. I Subotičani ne treba da brinu – pobediće Srbija! Živela Srbija!”, podvukao je gradonačelnik Bakić.

Uz konstataciju da je „glumiti ovde patetiku i biti licemer za ovom govornicom odavno prošla stvar“, on je kazao da govori o istinitim događajima koji su potkrepljeni dokumentima, da nema uopštene priče i da nema rekla-kazala.

„U ova prethodna četiri meseca urađeno je puno krivičnih dela. Doći će vreme kada će morati da se odgovora, kada će neki morati da kažu izvini za izgovoreno, za optuženo, za izmišljeno... Moram da podsetim jednog odbornika da on radi jednu aktivnost – učinimo ih poznatim, i da je krivično delo kačiti nečije slike i privatan život i prikazivati ih subotičkoj javnosti. Ja sam na ivici da i ja počnem da činim neke poznatim, jer ja dugo trajem. Podsetiću vas, od 1991. godine sam što na direktan, što na indirektan način, učesnik javnog života ovoga grada. Mnogo znam o svakom, dokumentovano, sa slikama. Pa, neka naši Subotičani vide ko se udara po nosu, ko se udara po guzi, ko su svingeraji ovoga grada i tako redom... A, sve sa dokumentima i slikama da ovom umišljenom subotičkom džet-setu ja razbistrim u glavi da su oni daleko od bilo kakvog džet-seta. Ovde mažu ljude na pravdi Boga i izmišljaju, a onda kažu da smo nervozni. Niko nije nervozan, samo ne damo da se ovde za ovom govornicom pričaju laži. Mi nikoga ne diramo, ništa ne izmišljamo i nikoga nismo prozivali“, kazao je Bakić.

Ponašanje nekih pojedinaca, dodao je, vređa inteligenciju Subotičana koji, kako je rekao, ne dozvoljavaju da se njima manipuliše.

„Ne znam šta je poenta skupljati ljude i šta i kome demonstrirati. Samo unose nemir u ovaj grad. U prethodna četiri meseca Subotici je naneta ogromna šteta i to na oba fakulteta, Građevinskom i Ekonomskom, koji su bili za ponos. Videće se jednog dana, kada tamo uđu inspekcije, šta će se tamo naći i kakvih stvari sve tamo ima. Žao mi je što je to tako, nisu to ni Subotica, ni Subotičani zaslužili. Oni su dobri i radni ljudi i nije u redu ovo što se dešava. Ali, i ovo će jednog dana biti juče i mnogi će se stideti šta su sve radili i izgovarali“, smatra gradonačelnik Bakić.

On se, potom, obratio i medijima. Upitan kako vidi izlaz iz ove situacije, naglasio je da je neophodno da nam se deca vrate u škole, da se svi sklonimo sa ulica i da se stvari rešavaju kroz institucije.

„Moja vrata su otvorena za sve, ja nisam odbio nijedan razgovor sa bilo kim. Blokaderi bi, inače, trebalo da budu srećni dok sam na ovom mestu, jer sam ja neko ko ih čuva i ima autoritet. Oni nisu svesni šta rade zbog osvajanja nekih jeftinih političkih poena i medijskog prostora. Na pogrešan način ovo rade i stvaraju ogromnu tenziju u našem gradu. Da li je vama normalno da se dve godine za redom pali lutka u obliku predsednika Republike Srbije – da li se on zvao Aleksandar Vučić ili drugačije, on je predsednik Republike Srbije – bez ikakvog oglašavanja, osude i ograde od tog čina. A, žele sva prava i da im se uvek izađe u susret. Sa tim mora da se prestane“, poručio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Na današnjoj sednici Skupštine grada Subotice usvojeno je svih 39 tačaka dnevnog reda, među kojima je i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2025. godinu.