Setio se i trenutka kad je na njega počelo da se lepi sve, od čepova do šerpi i poklopaca, pa veli da je da "ima bioenegriju saznao pre nekoliko godina sasvim slučajno dok je vežbao u teretani u atlet majici".

- Odjednom je jedan čep od flaše odskočio i zalepio se meni na ruku. Jedan moj drug je ušao na internet da vidi kako je to moguće i pronašao da se radi o bioenergiji. Probao sam i druge predmete koji su se isto tako lepili svuda po meni, na šta mi je on rekao da se sa mnom nešto dešava, započinje priču Miladin za RINU.

- Doktorka Jelisaveta je primakla ruku, ali me nije dodirivala i pokušavala da oseti tu energiju i rekla da ja imam veliku količinu te nevidljive sile, kako je ona to osetila meni ni do danas nije jasno. Kada sam preko odeće stavio ruku na njeno koleno osetila je toplotu i samo rekla ti imaš bioenergiju, priča Filipović koji veruje i da ima moć da vidi auru.