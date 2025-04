- Imena daje Novak, to je njegov posao, jer pored mačića, one su mu omiljene životinje. Svakodnevno je sa njima, jaše ih, hrani, a one ga zaista vole i sve se odazivaju kada ih zovemo- ponosno objašnjava Miloš. Jeste da je reč o velikoj obavezi, za magarce je potrebno dosta hrane, ali zato oni sakupljaju magareće mleko, a Jovana pravi i sapune sa magarećim mlekom.

- To smo krenuli da radimo pre dve godine. Magarica daje mleko samo kada ima magarence. To je okvirno šest meseci u godini. U proseku od jedne dnevno se uzima 700 grama i za to je zadužena moja majka Radica. To mleko se ne podgreva, a tri godine može da stoji u zamrzivaču. Od te prodaje zapravo kupujemo hranu za njih. Moja supruga pravi i sapune i u njima je 70 odsto magarećeg mleka- ponosan je Miloš.