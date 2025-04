Reditelj obećava da će ova predstava biti prikazna na jedan do sada neviđen način.

- Pokušaću ovu priču da pročitam na jedan novi, drugačiji način, kako ja to još uvek nisam video da je neko čitao. Premijeru očekujemo za neka dva meseca, mada je to uvek nezahvalno precizirati, ipak je ovo amatersko pozorište i naši ljudi, naši glumci imaju i svoje privatne obaveze, ali očekujemo da do kraja maja meseca, eventualno u prvoj nedelji juna, Varvarinci vide novu predstavu, nakon dugo, dugo godina, u izvođenju svog Gradskog pozorišta na sceni u Varvarinu, ističe autor varvarinske varijante “Sabirnog centra.