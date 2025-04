- Prema važećoj odluci iz 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata je regulisano na sledeći na način, da ugostiteljski objekti od nedelje do četvrtka rade do 24 časa, a petkom, subotom, praznicima i uoči praznika do 2 časa iza ponoći. Kazne za prekoračenje radnog vremena iznose do 150.000 dinara. U prethodnih 15 dana zabeležen je jedan slučaj kršenja radnog vremena, kada je lokal radio do 2:25, ističe Krivokapić.