- Prvo sam mislio da je srna ili divlja svinja. Odjednom sam video mečku sa mečićima, koja je iznenada iskočila na put i pojurila me. Počeo sam da bežim. Zaustavio sam se na momenat da skinem prsluk sa sebe, nadao sam se da će je to malo zaustaviti. Ali, stigla me je, ogrebala šapom, a onda se odjednom okrenula i otišla – priča Goran.