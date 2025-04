- Danas pored Spomen obeležja palim pripadnicima 125.motorizovane brigade sećamo se na jednu od najslavnijih bitaka srpskog naroda u novijoj istoriji. Ova herojska brigada Prištinskog korpusa bila je udarna pesnica Vojske Jugoslavije, tokom sukoba na prostoru KiM 1998. i 99.godine. Njena zona odgovornosti bila je od južnih padina Kopaonika, pa sve do planinskog venca Prokletije, odnosno od Kosovske Mitrovice pa sve do Peći i Dečana. Njihova hrabrost bila je na ponos svom narodu, a pogotovo podvizi starešina i vojnika tokom bitke na Košarama, koja se vodila od 9.aprila do 10. juna, izjavio je on.