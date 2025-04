- Članovi Društva od 1929. godine nisu mogli biti uniformisana lica, a sada može svako. Ljude delimo na one koji žele da daruju i one koji to ne mogu. Baksuz se postaje rođenjem, ugursuz je nadogradnja - vaspitanjem i okruženjem, a namćor se postaje sa godinama. Što si stariji to si veći namćor. Društvo slavi slavu deveti tornik posle Božića, jer je to, po narodnom verovanju, najgori, najbaksuzniji dan u godini. Da bi oterali baksuzluk, onda se slavi taj dan. Kad nekom nećeš nešto da uradiš onda kažeš biće to na deveti tornik, a to znači nikad.