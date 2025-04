U okolini Bajine Bašte pre nekoliko dana došlo je do incidenta kada je medved napao čoveka koji je išao na posao. Na svu sreću, čovek je završio samo sa jednom ogrebotinom, ali nije jedini koji je imao blizak susret sa ovom divljom zveri. Pojedini meštani u okolini Tare kažu da su čuli i videli medvede usred bela dana, a Vladimir Mijailović, lovac i autor više knjiga o lovu objasnio je da ih je sve više i da to predstavlja crveni alarm!

"Ja sam prošle godine na Tari obilazila kolibu svojih prijatelja. Pošto nisam iz ovih krajeva, nisam znala da tu može da bude medved, ali čula sam pucketanje po šumi i po granju. Osećam kao nešto ogromno, a to usred bela dana u vikend naselju. I onda mi je žena kod koje smo bili rekla: "izlazi, to je medved". I kad smo se posle vratili kući, jedan čiča koji čuvao tu stoku potvrdio je da ga je video. Bilo je strašno. To ide ne daj Bože, kao buldožer kroz šumu. Lomi granje, drveće, to sve puca, a ja zainteresovana šta je to u šumi", pojasnila je žena za TV Prva.