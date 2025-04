Radosav Šljivić Rakica iz Miločaja svako jutro ustaje u pet i u kofama koje specijalno za to služe rodama iznosi svežu ribu. To je počeo da radi nakon prve sezone, kada je ženka iz gnezda izbacila sve mladunce, osim jednog, koji je par mogao da prehrani te 2019. kada je svio gnezdo na banderi u Rakicinom dvorištu.

- Nazvao me prijatelj i rekao da su kola zgazila rodu na glavnom putu, nedaleko odavde. Znao sam da je to mužjak Miločajac, po tome jer se tog dana više nije pojavio. Tada me uhvatila panika, jer ženka još nije bila naučila da jede ribu iz kofe, a ležala je na jajima i gnezdo nije mogla da napusti. Ceo komšiluk se tada uključio i krenuli smo da ribu sa zemlje ubacujemo u gnezdo. Bile su to smehotresne scene, jer je svaki stoti pokušaj bio uspešan. Zamislite scenu u kojoj nas petorica pokušavamo da sitnu papalinu nabacimo u gnezdo na vrhu bandere, ko nas je gledao, dobro se ismejao - seća se Rakica i ovog nemilog događaja.