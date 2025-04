- Pre dva meseca sam uradio veliki servis na automobilu (vrednost auta oko 2000 EUR). Posedujem račun, servis uredno izdao račun za obavljen posao. Posle pređenih 100 km sam vratio auto na kontrolu, pre toga sam primetio čudan zvuk koji dolazi iz motora na 3000 obrtaja, što sam i naglašavao njima. Oni su auto "pregledali" i rekli da je to okej, može da se vozi. Međutim sad, dva meseca kasnije i svega 800km pređenih kilometara auto je stao i nije hteo da se upali. Odmah sam zvao servis šta da se radi, oni rekli da mogu da im nosim auto, pogledaće šta može da se uradi. Odneo sam auto, nakon dva dana su me zvali, i rekli da zbog nedovoljnog podmazivanja bregasta zaribala, pukao kaiš, pola motora su rastavili da ovo utvrde .

- Ja sam ih pitao kako nisu primetili loše podmazivanje , oni rekli da to nije moguće primetiti . Poslali su glavu motora na pregled, ne može je spasiti. Sad traže 10.000 din da platim da odnosim auto ako neću da ga oni poprave ( ponudili 53k ruke + 350 EUR ), drugi motor) ali neće da mi daju račun jer ovo "nije moguce fakturisati".

- Plus nisu me ni pitali da li da rade išta na motoru, niti su me pitali za slanje glave na ispitivanje. Moje osnovno pitanje je da li ima smisla tražiti pravnu pomoć u ovom slučaju, da li je vredno cimanja, da li je neko imao slično iskustvo? Osećam se prevareno. Mislim da je ovo u celosti posledica loše urađenog servisa, za šta oni neće da prihvate odgovornost.