- Ponovo je bazar bogat i sigurni smo da će biti izuzetno posećen. Za naše izlagače je sve besplatno, Loznica je jedinstven primer u Srbiji gde su svi etno-bazari za proizvođače rukotvorina i domaćih proizvoda besplatni, odnosno ne plaćaju zakup tezge kao ni ništa drugo. To važi kako za naša dva etno-bazara u Tršiću i Banji Koviljači, otvorena 365 dana u godini, tako i ove povremene na koje nam dolaze gosti i iz drugih gradova – rekla je ona.

U okviru bazara za najmlađe je otvorena umetnička radionica "Mašta bašta" koja im je omogućila da puste mašti na volju prilikom oslikavanja jaja pa je tu bilo raznih kreacija, a uz podršku Udruženja žena "Kreativna vizija" postavljen je štand sa pustovanim jajima što jer deci bilo veoma zanimljivo pa su uveliko pustovala. Da najmlađi uživaju postarao se Vaskršnji zeka kome su se u velike zagrljale "bacala" deca, ali i mnogi stariji posetioci bazara. Na tezgama ima svega, od mesnih proizvoda, meda, rakija, vina, domaćih sokova, slatkog, do stolnjaka, lutaka, a najviše vaskršnjih ukrasa.

Ponovo su na Veliki četvrtak učenici nekoliko osnovnih i srednjih lozničkih škola kao i članovi Dečjeg hora pri hramu Pokrova Presvete Bogorodice, priredili humanitarni vaskršnji bazar. Izložili su učeničke radove, a u skladu sa onim za šta se školuju ponudili su ukrase, čestitke, magnete, mafine, mirisne sveće i slične stvari. Postavili su i kutiju za prikupljanje pomoći za lečenje učenice četvrtog razreda osnovne škole koja boluje od karcinoma štitne žlezde i potrebna joj je pomoć. Posetioci su obilazili bazar, razgledali, pazarili, a to mogu učiniti sve do Vaskrsa, ova tri dana od 10 do 18 časova.