- Veliki je Bog koji nas krepi svojim prisustvom među nama i na ovakve vidljive način. Za ovo čudo sam saznao kada sam iz konaka ka crkvi da vidim da li je sve spremno i da li se crkva ukrašava kako treba za predstojeći praznik vaskrsenja Hristovog. Pred crkvom sam video gužvu i uzrujane, ali radosne ljude, a jedan čovek je trčao tamo-vamo, ne skrivajući svoje emocije i radost zbog čega se sve to i učinilo sve kao jedna narodna graja, pa me to malo i naljutilo, na ovaj tihi dan Veliki Petak, ali kada sam prišao čovek mi je ispričao jasno i kroz dirljive reči da je u Tuman došao sa teško bolesnom nogom, da nije mogao bez štaka. Da je celivao manastirku kapiju, desetak minuta pre nego što se sa mnom sreo, da ga je oblio znoj i da je osetio da može bez štaka da ide i čovek je prohodao i potrčao. Eto, čuda su svakodnevica kada imamo gospoda uz tebe i kada mu verujemo, ali ona sama za sebe ne smeju da budu cilj, ali ona su tu da nas podsete da je gospod tu među nama,i na ono što je suština našeg života a to je vaskrsenje i da i mi po toj meri živimo.