Praznični dani traju, a osim Zlatibora na kom se očekuje hiljade gostiju, za one koji vole mirniji odmor tu je prelepa Tara koja je spremna za prolećni pik sezone – vaskršnje i prvomajske praznike.

- Sa lepim vremenom počele su i pripreme, uređeni su travnjaci, pešačke staze, a restorani i terase već su u funkciji. Tokom praznika očekujemo popunjenost smeštajnih kapaciteta do 90 odsto, kažu za RINU u Vojnoj ustanovi Tara.

Legenda kaže da je ovu srpsku planinu zbog nestvarne lepote za svoj dom birao čak i bog Tar, po kome je ona i dobila ime. Gde god zakoračite dočekaće vas spektakularni predeli, ali i putevi koji vode do velikog broja uređenih vidikavaca. Najpoznatiji kako u Srbiji, tako i u svetu svakako je Banjska stena ali po svojoj lepoti rame uz rame sa njom stoji i vidikovac Sokolarica. Smešten je na oko 1500 metara udaljenosti od centra Sokoline, a sa njega se pruža veličanstven pogled.

Do vidikovca Sokolarica možete stići pešice, ali ukoliko niste ljubitelj šetnje onda čak i automobilom možete doći sve do vrha. Zbog povoljnig terena i svojih karakteristika idealan je za palninare početnike. Put do Sokolarice obeležen je informativnim tablama, a kad stignete na odrdeište čekaju vas klupica i zaštitna ograda, pa na miru možete da uživate u lepotama Nacionalnog parka Tara.