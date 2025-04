Blagodatni oganj iz Jerusalima danas na Uskrs trebalo je da dođe u Srbiju. Nažalost, to je sprečeno. Kako saznajemo, otac Hrizostom je dobio blagoslov vrhovnog poglavara Srpske pravoslavne crkve patrijarha Porfirija i poglavara Jerusalimske pravoslavne crkve patrijarha Teofila da prenese Blagodatni oganj za našu zemlju, ali je putnik napravio problem pri poletanju. Kompletna dokumentacija je bila ispravna i blagodatni oganj je u ruci crkvenog lica bila sve do ulaska u letelicu.

To je za Kurir potvrdio arhimandrit Hrizostom:

- Uz Božiju pomoć i blagoslov patrijarha našeg Porfirija, uzeli smo Sveti oganj koji je sišao sa nebesa i upalio sveću patrijarhu Teofilu i on je to raširio kroz celu jerusalimsku patrijaršiju. Tako da smo i mi plamen ognjeni, uzeli i spremamo se da donesemo u Srbiju da bude na blagoslov i mir našem narodu, i na blagoslov i mir Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Eto, braćo nadamo se da će sve dobro da prođe i da ćemo to da donesemo na spasenje svima.Bog vas blagoslovio -rekao je za Kurir otac pre poletanja.