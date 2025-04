Njen prvi operski debi bio je u Narodnom pozorištu u Beogradu, a već 2002. godine pevala je glavnu ulogu u Verdijevom Obertu u Skali. Usledile su uloge koje su joj donele zvanje jednog od vodećih mecosoprana sveta: Karmen, Amneris, Dalila, Acučena, Eboli, Ulrika... Njeni nastupi beleže se na DVD izdanjima, prenose u radio programima širom Amerike i Kanade, a publika od Sidneja do Tokija, od Beča do Njujorka, nagrađuje je ovacijama.

Ova transformacija – od devojčice iz hora do umetnice svetskog glasa – nije samo lični trijumf. To je poziv da ne zaboravimo snove, bez obzira odakle dolazimo. Milijana Nikolić je živi dokaz da predan rad, talenat i vera u sebe ne poznaju granice.

Zato su priče poput ove dragocene. One ne pripadaju samo jednom gradu – one pripadaju svima nama. I ne podsećaju nas samo na ono što jeste moguće, već nas pozivaju da to i pokušamo.