- To je veoma ozbiljno i teško pitanje i, na prvi pogled, odgovora na njega ili nemamo ili ga se plašimo. Istina je, međutim, da su to isto pitanje sebi postavljali i odgovora se jednako pribojavali i heroji odbrane od NATO agresije i učesnici Narodnooslobodilačke borbe, junaci s Cera, Kolubare i Kajmakčalana i ustanici iz Orašca i Takova… Svima njima se njihov sopstveni odraz u ogledalu istorije činio manjim u poređenju sa senima prethodnika. Iz naše perspektive u istom stroju, počasti i divljenja dostojnom, skupa stoje - naš sveti knez Lazar, Miloš Obilić, Stevan Sinđelić, Milunka Savić, Milan Tepić, Goran Ostojić, Predrag Leovac, Milenko Pavlović i mnogi drugi sinovi i kćeri Srbije čijim se delima klanjamo - istakao je ministar odbrane.

On je naglasio da herojstvo i rodoljublje premošćavaju epohe i uvek se, bez obzira na vremensku distancu, sastaju u vremenu sadašnjem da postanu mera naših sopstvenih dela, a da bi se to njihovo čudesno svojstvo ispoljilo, upravo je potrebno da se mi, danas, iskreno zapitamo - da li smo dostojni predaka i da odlučno, bez straha učinimo sve da to zbilja i budemo.