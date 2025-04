- Ništa prirodnije nije bilo nego da prvi užički strip u 21. veku bude bude o Nikoli Tesli i našoj lepotici sa Đetinje, prvoj hidrocentrali u Evropi i drugoj u svetu. U pripremi stripa osnovna ideja bila je da se pohvataju tačke u životu Nikole Tesle koje su dovele do toga da on recitujući Getove stihove nacrta obrtno magnetno polje, koje je suština elektrifikacije celog sveta. U sceniraju sam pokušao da pohvatam te tačke i da ih obradim u po tri stranice, jer kod Tesle je sve funkcionisalo u trojkama. To je bio težak zadatak da svaku tačku, od detinjstva do zrelog doba, da se obradi na drugačiji likovni način, drugačiji likovni izraz i u to sve naravno uklopili smo priču o epohalnoj gradnji užičke hidrocentrale – rekao je Filipović.