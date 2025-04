Poslednjeg dana aprila i prvog majskog Loznica, Banja Koviljača i Tršić biće domaćini petog Međunarodnog festivala živih statua i uličnih zabavljača koji organizuje Turistička organizacija grada, koja će od 1. do 4. maja u Banji održati i osmi Sajam cveća. Tako će ponovo biti moguće druženje i fotografisanje sa živim statuama, ali i uživanje u prodajnoj izložbi cveća i etno-bazaru uz prigodne prateće programe. Može se skoknuti i do Krupnja (Mačkovog kamena, ili Kovačevića pećine), Malog Zvornika (Zvorničkog jezera, Orlovina, ili Podzemnog grada Karađorđevića) ili Ljubovije koja ima svojih čari, gde i te kako ima šta da se vidi i poseti. Otvaranjem moto-puta Loznica se ‘’primakla’’ Beogradu i Novom Sadu pa je putovanje lakše u oba pravca, tako da se praznični dani mogu potrošiti u prestonici, ili Srpskoj Atini, ali se i iz njih može doći i uživati u onome što krasi loznički kraj i Podrinje.

Za one kojima su tesni Loznica i susedna mesta sa obe strane Drine turistički operateri imaju ponude za prvomajska putovanja po Evropi. Ko ima dublji džep, vremena i volje može do Milana, od prvog do petog maja, za šta mu treba 159 evra, dvadeset evra više treba dati za petodnevni aranžman u Beču sa dva noćenja, dok 189 košta šestodnevni boravak u Pragu, uz tri noćenja. Provod na italijanskoj Rivijeri cveća i francuskoj Azurnoj obali, šest dana i tri noćenja, je 199 evra, a tu su i Terme Pohorje u Sloveniji, 179 evra za četiri dana i dve noći. Ista ponuda u Budimpešti je 50 evra jeftinija. Može se i do Severne Makedonije i Ohrida gde 119 evra košta boravak od pet dana sa dva noćenja. Ko može da priušti sebi skuplje putovanje ima prvomajski provod u Parizu, a za aranžman koji obuhvata pet dana i četiri noćenja treba mu 779 evra. Može se i na istok, a praznik u Instambulu koštaće ga 149 evra za šest dana i tri noćenja.