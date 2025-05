Kustos istoričar Stefan Vilić iz Muzeja Jadra održao je istorijski čas, a u ime gradske uprave obratio se pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je kazao da je Gavrić ‘’simbol nesalomivosti, stradanja, vaskrsenja Srbije i srpskog naroda, a ovim skupom se još jednom iskazuje divljenje za sve što je uradio on, kao i naši preci koji su omogućili da živimo u slobodnoj i nezavisnoj zemlji’’.

On je naveo da je u Trbušnici u toku rekonstrukcija Gavrićeve rodne kuće koja će uskoro biti uvrštena u turističku ponudu Loznice, što je još jedan korak u očuvanju uspomene na njega. Gavrić je rođen 1. maja 1906, a pošto su mu austrougarski vojnici pobili porodicu kao osmogodišnjak se pridružio srpskoj vojsci. Na planini Gučevu prihvatio ga je Šesti artiljerijski puk Drinske divizije u kojem je ostao do kraja rata. Bio je učesnik svih velikih bitaka, Gučevske, Cerske, Kolubarske, preživeo povlačenja srpske vojske preko Albanije, učestvovao u proboju Solunskog fronta i borbi na Kajmakčalanu. O njegovom učešću u Velikom ratu nije se znalo sve dok list ‘’Politika’’ u januaru 1964. nije objavio tekst ‘’Gde je podnarednik Momčilo Gavrić’’. Gavrić je bio najmlađi kaplar na svetu, ranjen je u proboju Solunskog fronta, a imao je dvanaest godina kada ga je Vojvoda Živojin Mišić unapredio u čin podnarednika. Živeo je u Beogradu sve do 28. aprila 1993. kada je preminuo u 87. godini.