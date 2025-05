Sa željom da se to nikada ne zaboravi Gradsko veće je prihvatilo inicijativu SUBNOR – a Loznice za ustanovljavanje Nedelje oktobarskih civilnih žrtava nacističkog terora u Jadru iz 1941. godine. Predsednik lozničkog SUBNOR-a Života Isaković podseća da je nemačka okupatorska vojska u većem broju lozničkih sela u oktobru, pre 84 godine, počinila niz masovnih likvidacija civila, dece, žena, starih i nemoćnih. Zločini su, navodi, počinjeni od Čokešine, Lešnice, Jadranske Lešnice, Joševe, pa sve do Korenite, Jarebica, Draginca, Velikog Sela, Cikota i Krivajica.

- Godinama se kod spomen-kosturnice u Dragincu svakog 14. oktobra održava državni komemorativni skup, koji organizuje Odbor Vlade za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, i obeležava godišnjica streljanja civila. To se čini i u Cikotama i Krivajici, ali meštani ostalih mesta, gde su se desili zločini, pitaju zašto se kod njih to ne radi, a bili su na udaru odmazde okupatora. Zbog toga smo predložili, a Grad prihvatio, da uvedemo Nedelju oktobarskih civilnih žrtava nacističkog terora u Jadru iz 1941. godine. Verovatno bi ona trajala od 10. do 19. oktobra kada bismo u svakom od tih mesta obeležili datume stradanja.