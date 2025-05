- Za rekonstrukciju tih objekata završeni su svi projekti, dobijene građevinske dozvole, saglasnosti iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva, sve što je do nas je urađeno i predato nadležnim organima. To smo završili za nekadašnju upravnu zgradu HTP-a, vilu ”Bosnu” i Blatno kupatilo i samo čekamo kada ćemo se naći u planu države za finansiranje potrebnih radova. Ostala je u parku još vila ”Koviljača”, ista kao ”Bosna”, a u dogledno vreme to bismo uradili i za nju. U pitanju su velika sredstva, ne možemo sami da investiramo obnovu tih objekata čije bi nam stavljanje u funkciju mnogo značilo pošto nam je potrebno još novih i terapijskih i smeštajnih kapaciteta. Od dana obezbeđivanja novca oni bi mogli biti u upotrebi za godinu, godinu i po dana. Sve što je bilo do nas smo uradili i sad čekamo odgovor države koja nas je do sada uvek podržavala – objašnjava dr Aleksandar Jokić, direktor Specijalne bolnice.