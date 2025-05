- Simbolično, 12 hodočasnika plemenitog srca odvažno je koračalo za korake petorice dečaka od Mojsinja do manatira Sretenje, pod samim vrhom planine Ovčar , na čak 800 metara nadmorske visine. Ovim su na delu pokazali snagu ljubavi, vere, nade, zajedništva i lokane inicijative, kaže za RINU jedan od učesnika.

Dišenova mišićna distrofija spada u grupu retkih bolesti od koje oboljevaju gotovo isključivo dečaci. Usled nedostaka distrofina dolazi do ubrzanog propadanja mišića, a prvi simptomi se javljaju već do pete godine života. Postoji veliki broj mutacija koje se mogu javiti na genu koji proizvodi distrofin usled čega dolazi do ovog oboljenja, a za samo neke od njih trenutno postoji medicinska terapija.