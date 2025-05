Pored komplikovanog i teškog pronalaska imanja koje je trebalo da zadovolji neke Bogdanove želje, koje je konačno našao u selu Jasenak kod Obrenovca, ovaj Beograđanin se susreo i sa učestalim krađama komšiluka koji su mu, tokom radova na placu krali gotovo sve - od manje kante pa sve do krova kućice!

"Posle četiri godine traganja za imanjem koje nije bilo nimalo lako, uspeo sam da nađem ovo koje se nalazi oko 25 km od Beograda. I mislim da sam našao neku svoju priču koju sam i tražio. Imao sam par kriterijuma koje je imanje trebalo da ispuni - da bude dovoljno daleko, a opet i blizu Beograda. Da bude jako veliko jer imam dosta životinja i da poseduje bunar. Na svu sreću uspeo sam sve to da nađem ovde", objašnjava Bogdan.

Imanje je kaže, kada ga je kupio izgledalo katastrofalno, ali ga to nije sprečilo da zavrne rukave i od njega napravi ono što je zamislio.

"Vlasnik od kog sam kupio imanje bio je u neverici da će ga iko ikada i kupiti, jer je bio baš zapušten. Kako mi je rekao, 20 godina niko ništa nije radio na njemu", kaže on te dodaje da je sa prikupljanjem mašina i svega onoga što je smatrao da mu treba na selu počeo mnogo pre nego što je imanje i kupio.

Na imanju ima četiri konja, osam koza i dve junice

"Krenuo sam na sto strana ali sve je to u cilju pravljenja jedne celine. Počeo sam sa kućom a ujedno i sa štalom za konje jer imam četiri konja, dve junice i imam osam koza, sve to treba prebaciti tako da moram što pre sve da sklopim", kaže optimistično Bogdan.

Jedan deo komšiluka mu pravio probleme

"Ovde kod mene postoji dve vrste komšiluka, onima koji su dobri se zahvaljujem na svemu, drago mi je da su došli da me pozdrave. A oni drugi, sa njima sam se upoznao a da to nisam želeo, ali jednostavno pravili su mi ogromne probleme. Kada dođete negde i počnete nečim da se bavite, pogotovo u nekoj divljini poput ove, oči koje su uprte dok ja nisam ovde su bile te moje komšije koje su svraćale kod mene i strašno me kočile u mojim radovima, jer su mi krali raznorazne stvari - kantu, ručni alat, a onda su počele i krupne stvari, recimo akumulator iz traktora, pa metalna konstrukcija. I onda kao šlag na tortu krov sa pomoćnog objekta. Totalno su ga razvalili, verovatno u nadi da ga što bolje odnesu ali su ga izgleda potpuno uništili tako da je bilo uništeno i za mene i za njih", kaže Bogdan za Jutjub kanal "Povratak na selo".