Užička policija uhapsila je danas muškarca N.R (32) koji je ispisivao pogrdne grafite na zidu zgrade Skupštine grada pored samog ulaza . On je u međuvremenu i pušten.

Inače, uhapšenom je danas slava i on je hteo na neki način da to pokaže. To je bilo oko 8 sati jutros i u toku hapšenja malo se otimao. Došao je i njegov brat da ga smiri i odvede. Inače, izgleda da se radi o osobi koja ima psihičke probleme – kaže naš izvor blizak istrazi.