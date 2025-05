- Na našem putu prošli smo kroz Valjevo, Čačak, Kraljevo, Kruševac, Niš, Leskovac, Kumanovo, Štip, Strumicu, Petrič, Seres, Asprovaltu, Kakovo, Jerisos i stigli u Uranopolis posle pređenih 950 kilometara. Vozili smo kroz Srbiju, Severnu Makedoniju, Bugarsku i Grčku do našeg cilja i veliko hvala svim dobrim ljudima koji su nas podržali u ovoj akciji. Hvala svima koji su nas dočekali i ugostili na najboji mogući način i to nikada nećemo zaboraviti. Na put smo krenuli kako bismo sakupili novac za nabavku aparata za holter monitoring za dečiju kardiologiju lozničkog Zdravstvenog centra. Potrebno je 700.000 dinara, a sada nam nedostaje još oko 300.000 i nadamo se da će biti onih koji mogu pomoći da što pre dođemo do potrebnog iznosa. Taj vredan aparat mnogo bi značio mališanima koji imaju takve zdravstvene probleme – kazao je po dolasku na cilj Kostić.