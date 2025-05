"Ne viđam to često ali kad se približim njihovoj teritoriji - naletim na tragove", kaže Stanko.

On priznaje da su takve situacije rizične, ali da on sa strahom nema problema i da voli tu vrstu adrenalina.

To se vidi iz njihovih komentara na Redditu, poput: "Danas je trebalo sa društvom da idem na Taru, na vidikovce, međutim loš je dan pa smo pomerili za sutra. Zanima me kolika je realno opasnost od mrkih medveda, da li je bezbedno ići uopšte i šta raditi ako do susreta dođe?