U Javnoj biblioteci "Bora Stanković" u Vranju u petak je u organizaciji Društva onkoloških pacijenata, održana tribina o prevenciji karcinoma pluća i značaju skrininga.

Primarijus doktor Goran Stojanović, upravnik Klinike za pulmološku torakalnu onkologiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine istakao je na tribini značaj skrininga za rano otkrivanje karcinoma pluća. Skrining se još ne sprovodi na jugu i jugoistoku Srbije.

"Zašto smo sada došli u Vranje. Mi smo prvi u zemlji gde je sproveden skrining za rano otkrivanje karcinoma pluća tako da je to veoma bitna stvar o kojoj treba da se priča svuda po zemlji. Statistika što se tiče karcinoma pluća moram da kažem da je ipak poražavajuća. Ono što je takođe poražavajuće za našu zemlju, da smo mi vodeća zemlja po smrtnosti u Evropi od karcinomu pluća, da smo vodeća zemlja po neslavnom konzumiranju cigareta po podacima Svetske banke, a sami znate da je pušenje ono što je osnovni faktor rizika za oboljevanje od karcinoma pluća i sve je to dovelo do toga da pokrenemo nešto naravno uz udruženje obolelih od karcinoma pluća "Punim plućima", a to je da krenemo sa nekom prevencijom, ističe primarijus doktor Goran Stojanović.

Foto: Kurir/T.S

On je napomenuo da skrining za rano otkrivanje karcinoma pluća u Vojvodini u Institutu u Novom Sadu i Kamenici radi od 2020 i izneo podatak o broju pregledanih.

"Od pre dve godine to radi Subotica, od prošle godine radi Vrbas mislim da sledeće godine treba da krene i Sombor i onda smo zaokružili ceo projekat. Znači uradili smo u Vojvodini za tih godina toliko skenera koliko mislim u jednoj bolnici opšteg tipa se ne uradi. Mi smo uradili 7.500 skenera niskodoznih. Pregledano je 7.500 ljudi i prvi put se javilo, 12.000 skenera je uopšte urađeno, jer još 5.000 je ponovljeno. Otkriveno je 2,1 posto karcinoma u ranim stadijumima, kad je bolest izlečiva i kad možemo da pričamo o nekom uspešnom lečenju karcinoma pluća", ističe primarijus doktor Goran Stojanović, upravnik Klinike za pulmološku torakalnu onkologiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

On ukazuje na glavne i osnovne simptome bolesti.

"Glavni i osnovni simptom jeste dugotrajni kašalj, naporni kašalj. Ono što jeste problem što većina pušača kašlje. Zašto je karcinom pluća opasan iz prostog razloga što se u momentu otkrivanja, sada za Srbiju podatak da skoro 70 posto pacijenata se otkriva u stadijumu bolesti koji ne može da se operiše, jer taj kašalj koji niko ne primećuje na neki način, gubitak težine opšta slabost malaksalost i neki bolovi u zglobovima kostima, to su već simptomi, ali glavni simptom jeste kašalj. I onda čovek kad već primeti da je taj kašalj obojen, pojavi se sukruvica to je već zabrinjavajuće. Znači kvalitet kašlja se promeni dugotrajniji je, naporniji tokom dana kašlje čovek, ajde taj jutarnji kašalj za svakog ko puši pa dok se iskašlje čovek, ali promeni se kvalitet kašlja promeni se intenzitet kašlja i čovek obično ne primeti da to počne šest meseci pre nego što se uopšte dođe do dijagnoze, objašnjava doktor Stojanović.

Foto: Nemanja Nikolic

Pušački status osnovna stvar zašto se ljudi javljaju na skrining.

"To su neki rani simptomi, ali ono što je bitno je taj skrining. Shvatite da smo mi počeli da ispitujemo ljude koji imaju više od 50 godina i imaju pušački status više od 30 godina da puše do kutije cigareta, ali je karakteristično da mi tražimo da počnu da se javljaju i ljudi koji su prestali da puše unazad 10 godina, tako da je taj pušački status u stvari osnovna stvar zašto se ljudi javljaju na skrining. Znači to je prevencija. Ako već nema skrininga onda ta samosvest da se ljudi sami javljaju ako već imaju tu lošu naviku onda barem da urade običan rendgen. To je jedna stvar, druga stvar veliko je genetsko opterećenje. Ako imate u prvoj liniji nasledstva da su roditelji, babe, dede bliski srodnici imali karcinom u porodici. Znači svi mi nosimo gen svojih roditelja tako da zapamtite da se to nasleđuje, svi karcinomi. Nosite gene, jer sada vam je u osnovi genska terapija. Genska terapija koja je ciljana, jer smo već utvrdili, ukazuje dr Stojanović..

Treba da osluškujemo svoje telo

Olja Ćorović, predsednica udruženja "Punim plućima" ističe da su aktivnosti udruženja različite.