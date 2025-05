Tako su se troje ženskih gaća mogle kupiti za 200 dinara, muške boksrerice od 150 do 300 dinara, 5 pari čarapa za 200 do 250 dinara, grudnjaci od 250 do 300 dinara. Tri peškira od po metar dužine su 500 dinara, cveće u saksijama od 350 do 800 dinara, jastučnice 100 dinara, a veliku pažnju su privukli i baštenski ukrasi u obliku patuljaka, zečeva, pečurki, žaba, koji su koštali 800 dinara.