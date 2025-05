Ove godine je tema "Vranjski motiv", ali ne klasičan vranjski motiv nego Vranje gledano kroz to kako oni doživljavaju

Slušaj vest

U Vranju je počela šesta Dečja likovna kolonija, a gosti kolonije su učenici osnovnih i srednjih škola iz Gračanice, njih šestoro.

Do 17. maja koliko traje likovna kolonija, oni će se družiti i stvarati zajedno sa vršnjacima iz Likovne radionice.

Vesna Marinković Stanković diplomirani slikar, voditelj i osnivač Likovne radionice prve umetničke škole u Vranju i Pčinjskom okrugu za Kurir kaže da se među učesnicima prepozna i talenat..

- Do 17. maja će raditi učenici iz Gračanice i okoline. Naravno da se među učesnicima prepozna i talenat. Pre svega nama i dođu talentovana deca, jer kad smo ih zvali, oni su iz svih škola odabrali najtalentovanije učenike. Mi imamo Likovnu radionicu i poznato je da su mnogi od polaznika Likovne radionice od prvog razreda ovde, tada se upišu i sa nama su do četvrtog razreda srednje škole. Oni rade dugi niz godina upoznati su sa radom sa svim mogućim materijalima. Ovo su deca koja su iz osnovnih i srednjih škola. Nastavni plan i program ima jedan čas likovnog vaspitanja i oni tu ne mogu da razviju te svoje tehnike u toj meri kao što ih razviju polaznici Likovne radionice, ali se obraduju ovde kad dođu kod nas. Malo ih uplaši to sad, i sama tehnika nisu radili akrilima prvi put se "sudaraju" sa tehnikom , onda su dobili materijale drugačije, ali se vrlo brzo snađu. Mi im objasnimo. Dopadne im se atmosfera. Upoznali su se sa našim polaznicima , dobili su reference po kojima će raditi - objašnjava Vesna Marinković Stanković diplomirani slikar.

1/6 Vidi galeriju U Vranju je počela šesta Dečja likovna kolonija Foto: Kurir.rs/T.S.

Tema šeste Dečje likovne kolonije — "Vranjski motiv"

- Ove godine je tema "Vranjski motiv", ali ne klasičan vranjski motiv nego Vranje gledano kroz to kako oni doživljavaju. Svako od njih je izabrao šta će raditi i verujem da će to biti jako dobro. A na kraju tu smo mi, tu su i polaznici Likovne radionice. Ovo je šesta Dečja likovna kolonija, a tu su se sklopila trajna prijateljstva tako da verujem da ćemo i sa Gračanicom da sklopimo to trajno prijateljstvo. A tu su i njihove mentorke koje rade u Domu kulture u Gračanici pa eto i prilika da Likovna radionica, ali i Galerija Narodnog univerziteta sklopi saradnju sa Kulturnim centrom Gračanice i da dođe do razmena što se tiče izložbi kolonija i radujem se tome - ističe Marinković Stanković.

Sa šestoro učesnika kolonije iz Gračanice stvara i preko 30 polaznika Likovne radionice.

Četkicom do sunca

- Ovog puta Dečja likovna kolonija dobila i trajni naziv "Četkicom do sunca" tako da će se od sad uvek zvati "Četkicom do sunca". Nazivu su kumovali polaznici Likovne radionice. Dugo smo vagali šta i kako i bili su predlozi za mnoge nazive, ali na kraju smo došli do tog naziva - otkriva voditelj i osnivač Likovne radionice akademski slikar, Vesna Marinković Stanković.