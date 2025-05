Prema legendi koja se prenosi sa kolena na koleno ovaj grad je gradila Prokleta Jerina, žena Đurađa Brankovića , a radove su izvodila tri majstora međutim prokleta Jerina se nije baš dobro slagala sa njima i prilikom gradnje, prema predanju, izmakla im je merdevine i oni su nastradali. Mesta na koja su pali, kasnije su postala sela i dobila imena po ovoj trojici neimara – Luke, Kostin do i Palež.

- Imalo je sve elemenete vojnog utvrđenja. Postoje ostaci cisterne za vodu, bedema koji su bili do dva metra širine. Građena je od slaganog kamena, koji je vezivan cementnim malterom. Međutim, to glavno utvrđenje nije sačuvano, kao ni deo dvora i kasarna. Do danas na teritoriji Solotnika nisu izvršena dublja arheološka istraživanja, dodaje Simić.