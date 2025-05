Na deonici puta Kosjerić (Varda) - Požega, kod Pantića Stene, do 30. maja 2025. godine na snazi će biti obustava saobraćaja. Saobraćaj će biti potpuno obustavljen radnim danima od 9 do 15 časova i od 18 do 20 časova, dok će subotom obustava biti u periodu od 9 do 15 časova. Van tih termina, saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje vozila. Ova obustava je rezultat radova koji se izvode na tom delu puta.