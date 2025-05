Ovo je manifestacija koja na simboličan način otvara Vukov put i njegovo delo za mlade naraštaje, a sledeći njegov put, a to je put truda, napornog i predanog rada, osvajanja mnogih znanja, vi deco danas menjate svet, poručio je u pozdravnom obraćanju Milan Jugović, pomoćnik gradonačelnika Loznice.

- Đački Vukov sabor je širi podsetnik na ono što je Vuk Karadžić učinio za naš narod i kulturu. On je verovao da je jezik smisleno sredstvo komunikacije, most koji spaja generacije, čuva našu prošlost i oblikuje našu budućnost. Neka ovaj sabor bude prilika da se setimo svega što smo do sada naučili, da poštujemo ono što nam je ostavljeno u amanet i da svaki korak koji napravimo bude korak ka boljoj, pametnijoj i odgovornijoj budućnosti – rekla je ona i navela da ‘‘reči ne treba brojati, već meriti’‘.