Sajam domaćih proizvoda kraja planiran je od 10 do 16 časova u parku u centru sela, kada će više od 20 izlagača iz Neština, Vizića i Bačke Palanke predstaviti različite vrste domaćih proizvoda, od vina i rakija, višestruko nagrađivanih na sajmovima u zemlji, preko konjaka i kalvadosa – osvajača domaćih i međunarodnih nagrada, pa sve do suhomesnatih proizvoda, sireva, kolača, slatkiša, medenjaka, specijalno napravljenih po receptima naših baka.

U međuvremenu, od 12 do 14 sati, dva lovačka udruženja za sve goste manifestacije pripremaće lovački paprikaš, u krugu svečane sale u centru sela. I za najmlađe je organizovan program, te će u okviru kulturno-zabavnog dela manifestacije biti odigrana predstava za decu i omladinu „Magični trenuci Neština”, koju će izvesti mađioničar Jovan Džo Triks od 17.30 do 18.15 sati. Program se nastavlja nastupom kulturno-umetničkih društava „Veliko kolo” iz Novog Sada i „Brile” iz Beočina od 18.30 do 19.15 sati.