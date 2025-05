Velika spasovdanska litija na praznik Vaznesenja Gospodnjeg , a povodom slave Grada Loznice, biće održana 29. maja , najavila je Eparhija šabačka. Predvodiće je episkop šabački Jerotej, a litija će ići od novog hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do stare crkve Pokrova Presvete Bogrodice u centru grada i krenuće u 19 časova.

Podsetimo, Loznica svoju slavu obeležava od 17. maja 1873. godine, kada je osveštana stara loznička Pokrovska crkva i tako je bilo sve do Drugog svetskog rata.

Slava je posle oslobođenja obeležavana samo u okviru crkve, a litija na Spasovdan ponovo kreće tek tokom devedesetih godina prošlog veka. To je početku bilo samo do centra grada, a kada je počela izgradnja hrama na Lagatoru deonica je produžena pa se išlo od stare do nove crkve.