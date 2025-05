Prema vremenskoj prognozi, do prestanka padavina doći će u popodnevnim časovima. Temperatura u Vranju od juče je nepromenjena i kreće se između 8 i10 stepeni Celzijusa.

- Do kraja meseca nestabilno vreme, temperatura će varirati biće u porastu, ali i u padu. Toplije vreme možemo da očekujemo početkom juna uz temperaturu do 16 stepeni, ali to nije prosečna temperatura za mesec jun, napominje meteorolog Ana Novović iz Meteorološke stanice u Vranju.