U mnogim mestima Srbije ljudi su poznati više po svom nadimku nego po imenu, ali u Ivanjici skoro svaki stanovnik ima neki nadimak.

Još pre nastanka grada, Ivanjicu su naseljavali Rimljani, o čemu svedoči i Rimski most u selu Kumanica, nadomak Ivanjice.

Velika manisfestacija koja traje od 1968. godine, Nušićijada, trajala je šest dana i privlačila kulturni svet tadašnje Jugoslavije. To je bio praznik humora i veselja! Sada je prerasla u jednu od najvećih manifestacija u Sbiji, pod sloganom - Viđen si za Ivanjicu!

Ivanjica je najpoznatija po uzgoju krompira, malina, montažnim kućama, rakiji i blagim, gostoprimljivim ljudima. To je mesto u čijoj okolini i lepoti uživaju ljudi iz celog sveta.