- U gradskom budžetu je za realizaciju ovih mera izdvojeno ukupno 18,7 miliona dinara, od čega će 11 biti opredeljeno kroz sporazum o sufinansiranju, a 7,7 kroz sporazum o tehničkoj saradnji, dok će NSZ kroz sporazum o sufinansiranju učestvovati sa 11 miliona. Grad i NSZ-filijala Loznica već 16 godina uspešno sarađuju na realizaciji mera aktivne politke zapošljavanja i ostvareni su zapaženi rezultati na razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih. U Loznici je aktivno oko 5.900 privrednih subjekata od toga 4.000 preduzetničkih radnji koje su u poslednjih 16 godina dobrim delom sufinansirane zajedničkim sredstvima grada i NSZ. U tri poslednje godine je kroz subvencije za samozapošljavanje sufinansirano više od sto preduzetničkih radnji, a značajan je i broj mladih uključenih u program stručna praksa – rekla je ona i navela da će javni pozivi trajati do utroška novca, odnosno najkasnije do isteka vremenskog roka za svaku od mera. Spasojevićeva je kazala da je kroz stručno osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci prošlo oko 250 mladih iz Loznice. Navela je i da su merama obuhvaćene i ranjive grupe poput osoba sa invalititetom i pripadnika romske nacionalne manjine i da su u saradnji sa NSZ, Centrom za socijalni rad i Udruženjem osoba sa invaliditetom ‘’Lagator’’ kroz ove mere angažovali veliki broj lica. Prema rečima Zorana Milovanovića, v.d. direktora filijale NSZ, Loznica se istakla kao grad koji ogromna sredstva izdvaja za mere aktivne politike zapošljavanja kao i da je za subvencije ogromno interesovanje.

- Broj nezaposlenih na evidenciji u Loznici duplo je smanjen od 2012. do 2025. Sa srednjim školama smo planirali upise što je doprinelo da veliki broj mladih koji ne nastave školovanje brzo dođe do posla u domaćim, ali i stranim kompanijama u Loznici. Ove godine imamo više od 274 zahteva za subvencije za samozapošljavanje što govori da je taj trend odličan. NSZ u Loznici doneće u ovom momentu odluke za oko 120 lica, 31 ćemo uključiti kroz sporazum o sufinansiranju sa Gradom, pored mera javnih radova gde ćemo angažovati osobe sa invaliditetom, isfinansiraćemo 11 programa subvencije za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i sve zahteve koji su podneli pripadnici romske nacionalne manjine. Inače, kod nas je na evidenciji trenutno oko 700 osoba mlađih od 30 godina. Cilj je da što veći broj mladih koji ne nastave školovanje uključimo u mere aktivne politike zapošljavanja – rekao je on i istakao da su trenutno deficitarna zanimanja ona tehničke struke, ali i iz ugostiteljstva i turizma.