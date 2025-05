Spasovdan , gradsku slavu, Loznica je obeležila velikom litijom od nove Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do starog hrama Pokrova Presvete Bogorodice na drugom kraju grada, na gradskim bedemima.

Najpre je u novom hramu lozničko sveštenstvo predvođeno vladikom šabačkim Jerotejem održalo večernje bogosluženje, a onda je, oko 19 časova, litija prošla od crkve, Bulevarom patrijarha Pavla, valjevskim putem, centrom grada do gradske uprave. Tu je vladika sa gradonačelnicom Draganom Lukić, u prisustvu njenih saradnika, izlomio slavski kolač, a onda je litija nastavila ka Pokrovskoj crkvi.

- Da li smo to ispunili, ili smo isključivo voleli samo sebe, neprestano se baveći tuđim slabostima, previđajući pri tom balvane sopstvenih nedostataka i grehova. Podsećanje na ove dve zapovesti o ljubavi koje u praksi znače trpljenje, praštanje i neosuđivanje svojih bližnjih, danas je verujem neophodno svakome od nas. I kao pojedincima i kao zajednici. Da je to tako svedoči nam i trenutno stanje u našoj zemlji. Počev od onoga što nosimo u našim srcima do onoga što se dešava i izgovara u našim međusobnim odnosima. Stoga smo u dane ove svi pozvani da budemo mirotvorci, da gradimo mir među sobom, pokažemo odgovornost i pred svojom prošlošću i pred svojom budućnošću, te da ne dopustimo da mržnja i nesloga razore temelje naše zajedničke kuće, Crkve i otadžbine. Ovo naše sabranje u slavu Vaznesenog spasitelja, a na blagoslov ovoga grada i svih vas, njegovih žitelja, jeste bogom blagosloven i način na koji naša Svetosavska Crkva daje doprinos u negovanju mira i bratske ljubavi iz čega se jedino može roditi istinsko dobro i istinska sreća za naše društvo u celini – poručio je Jerotej Lozničanima.