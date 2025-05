- Na auto-putu između petlje Takovo i petlje Preljina, u smeru ka Preljini, u periodu od 2. do 7. juna 2025. godine, biće izvođeni radovi na presvlačenju asfalta. Tokom izvođenja radova zatvorena će biti vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom – potvrdili su za RINU u JP Putevi Srbije.

Na državnom putu II A reda broj 209, između Beranovca i Goča, doći će do potpune obustave saobraćaja zbog asfalterskih radova. Obustava će biti na snazi od 29. do 31. maja 2025. godine, u terminu od 7 do 17 časova. Kao alternativni pravac preporučuje se ruta Goč – Vrnjačka Banja.