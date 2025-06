- Urađena je obdukcija konja. Potvrđeno je da ima dve rane od oštrog predmeta i to pravo u slezinu. Da je namerno uboden to jasno govori i to što je obdukcionar naveo da je od mesta uboda do slezine 13 cm i da konj nije mogao da se povredi slučajno. To je neko ko zna dobro konje, kako da mu priđe i da ga ubode a da ga ne konj ne povredi – dodao je Miloš.