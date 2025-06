Autorka voli da voli, ljude, životinje, prirodu... i kad to nije lako i kada se život pokaže u svom teškom obliku. More je duboko utkano u biće same autorke. Beskrajno, duboko plavetnilo ima svoje plime i oseke, svoje bure i bonace u životu i stvaranju Jelene Protić Petronijević, kaže Jelena Veljković iz KCK Kruševac.