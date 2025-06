Slušaj vest

BAČKA PALANKA - Dejan Rajić, rodom iz ravnoga Srema, već nekoliko godina živi i radi u Bačkoj Palanci. On je stendap komičar, ali ne bilo kakav.

Pored toga što se iz hobija, veoma uspešno bavi stand up komedijom, Dejan je i sveštenik.

Već dve godine nastupa s još dvojicom kolega. Njih trojica zajedno igraju predstavu "Antiterapija". Najviše nastupa zabeležili su u Novom Sadu i Beogradu, a uskoro ga očekuje nastup i u Bačkoj Palanci.

- Rođen sam u Sremu, u malom selu u Sremu, u Sremskoj Rači. Trenutno živim i radim u Bačkoj Palanci, već 6 godina. Radim kao pastor, u jednoj maloj crkvi i od pre dve godine se bavim i standap komedijom. Ja stendap komediju pratim već poslednjih deset i više godina, a prvi put sam stao za mikrofon pre nešto više od dve godine, u Ben Akibi, jednom klubu u Beogradu, gde je bilo veče otvorenog mikrofona. To je veče kada može bilo ko da se prijavi i da proba pet minuta kako bi izgledalo da on izvodi stendap komediju. Otad sam krenuo, tad mi je zaigralo nešto u stomaku i od tada sam sve češće krenuo da nastupam. Uglavnom sada u nekoj ekipi, zato što nemam ni toliko materijala a i da kažem - novi smo u ovoj priči, veli Dejan i dodaje:

Foto: Youtube Printscreen/BAP vesti

- Ljudi imaju utisak da, s obzirom da je to zabavno i smešno, da to nastaje na licu mesta, ali samo zato što to odaje utisak da nastaje na licu mesta, ne znači da je tako. I zapravo ja sam vremenom krenuo da uviđam koliko pripreme tu treba. I to je simultano, dakle ti u isto vreme pišeš svoj materijal, ali nije ključ samo u pisanju, nego kako ga izneseš. Tako da je taj prvi put bilo dosta tišine u publici, što je za stendap komediju neuspeh...

Kako nastaje? Nastaje tako što ti beležiš ideje iz svakodnevnog života. Najčešće iz svog života, iz nekih svojih susreta, doživljaja, često i nekih najranjivijih trenutaka i to je mesto odakle nastaje najbolja komedija, bar po meni. Kad možeš da se nasmeješ nečemu što ti je nekad bilo teško, sad si to proživeo i nekada to često deluje terapeutski. Ljudi koji slušaju, prepoznaju se i to je po meni najbolji efekt stendap komedije.

- Evo, ja trenutno nastupam sa dvojicom kolega najviše, Miguel, on je srpski zet, Španac, i Dragan, Dragan iz Beočina.

Nas trojica imamo jedan stendap šou koji radimo zajedno, zove se Antiterapija.

Fora s kojom počinje nastup

- Fora sa kojom ja volim da počnem nastup i koja obično dobija smeh, sad ne znam kako će to zvučati na kameri, ali ja si predstavljam, kažem ja sam Dejan, radim kao sveštenik i ovo je najjeftinije što ćeš platiti da me slušaš. Tako da, obično, to je često tako započnem svoj nastup i krene sa smehom i onda idemo dalje... Publika se uključi, nekad neretko i popiju, pa se onda oslobode malo više, pa dobacuju, tako da ti moraš i sa tim da se nosiš

- Evo i da odamo male tajne stendapa, ali neke stvari se spremaju da izgledaju kao spontane. Na primer, ja vama postavim neko pitanje na koje možete dati dva odgovora. I na ta dva odgovora ja spremim već svoje odgovore i izgleda kao da sam smislio na licu mesta, a nisam...