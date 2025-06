- Rođena sam u siromašnoj porodici u selu Sirogojno, gde smo svi živeli isključivo od svoga rada. Šta smo zaradili - to smo i imali. Majka me je učila da moram da pletem. Kad bih pošla da čuvam ovce, govorila bi: Baci knjigu, od knjige se ne živi, doći će vreme kad će te igle hraniti. To mi je ostalo duboko urezano u sećanje“, priča Milica za RINU.