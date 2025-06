ČAČAK - U poslednje vreme u prodavnicama širom Srbije pojavili su se proizvodi koji izgledom, teksturom, mirisom pa čak i ukusom izgledaju kao da su napravljeni od mleka. Međutim, oni to nisu jer su tržište prepravili falsifikati čak i u ovoj proizvodnji. Na udaru su se tako našli veliki, a ponajviše oni mali, tradicionalni proizvođači mleka i mlečnih proizvoda. Kako se prave kvalitetan sir i kajmak pitali smo domaćice u selima kod Čačka.

Dragana Nešović iz Ježevice nadaleko je čuvena po svom kajmaku i kako kaže za samo jedan kilogram ovog delikatesa potrebno je čak 10 do 12 litara svežeg mleka.

- Mora da vre oko 10 minuta kako bi se ubile sve bakterije. Da bi krajnji proizvod bio kvalitetan i pre svega zdrav, čitav proces proizvodnje sira bazira se i počinje od jedne stavke. To je higijena. Ja ovo kako pomuzem, ja odmah stavljam, varim, kajmačim u šerpama i to mi stoji do uveče. Tada stavim u frižider, ujutru skidam kajmak, a potom sirim, kaže Zorica.