- Ove godine imali smo posetu iz sedam evropskih zemalja i to ukupno 102 vozila. Imali smo i nekoliko premijera, vrlo smo zadovoljni zbog toga - rekao je Zoran Janković, predsednik AMK "Panonija" Novi Sad i dodao:

- To su vozila koja nikada nisu bila na našem susretu, pa ni u Novom Sadu.

- Pa šta da vam kažem, ujutru u sedam ustanete, u sedam uveče dođete s posla i tako 45 godina na zapadu. Onda može ovako nešto da se priušti. Ko ima Porše, on ne vozi auto, nego vozi Porše i to mora da se naglasi. Oni su vozači Poršea, nisu autovozači, nego Porše vozači. To je najveća specifikacija za njih - zaključio je Sima Radovanović, vlasnik Poršea iz 1982.