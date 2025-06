Odmah ih je golim rukama uhvatio, stavio u kantu i odneo. Ali, kaže on, ima jedna zanimljivost vezana za ovo mesto.

- Nekako prošle godine u ovo vreme isto me je zvao Dragiša da intervenišem zbog zmija. I kada sam došao isto su bile u spletu – kaže sa osmehom Arsenije.

On upozorava da ima dosta zmija u Velikom parku i na Gradskoj plaži, pa posetioce moli za oprez. Uglavnom su to smukovi, vodenjarke, ali da se može naići i na poskoka i šarku. Zbog toga, savetuje on, kada vidite zmiju ne paničiti i polako je obići u širem luku.