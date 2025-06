ČAČAK – Uznemirujuće vest potresla je Čačane kada je u javnosti objavljeno da je u selu Rajac ubijeno pet pasa i to iz lovačke puške . Na lice mesta odmah se uputila i volonterka Udruženja za zaštitu životinja iz ovog grada, Mina Božanić a na terenu je zatekla samo dva mrtva psa, jer su ostala tri i patroni koji su se nalazili oko mrtvih životinja, a koji su se videli na fotografijama, u međuvremenu sklonjeni.

– Mi smo dobili dojavu od meštana da su pronašli tela pet ubijenih pasa . Zatim su nam poslali slike. Na slikama takođe se vide i patroni iz lovačkog oružja. Međutim, do dolaska policije i mene kao volontera, tela tri psa i ti patroni su uklonjeni. Ono što nam otežava jeste činjenica da je u pitanju otvoren prostor, u blizini nema nijedna kuća i nema sigurnosna kamera i jako teško možemo doći do počinioca ovog zločina, izjavila je za RINU Mina Božanić.

– Nama je ovo skoro pa svakodnevna slika. Ja sam i napisala na svom postu da ovo nije ni prvi, nažalost znamo ni poslednji put. Međutim, često ovakve priče prođu totalno neprimećene. U toku jednog dana se pojavi među deset novih pasa na ulicama, evo konkretno Čačka i to je recimo neki najmanji broj. Dakle to je 300 pasa mesečno. Jednostavno je nemoguće i sa svom dobrom voljom nas volontera, čak i sa Zoohigijenom i svim mogućim sredstvima nći rešenje, to je jedan neodrživ sistem. Razumete, jer se psi konstantno pojavljuju, a mi ne znamo odakle, dodaje ova plemenita Čačanka koja se bori za prava životinja.